Apotheken fordern Entlastung von Energiekosten (FOTO)

Berlin (ots) - Die 18.000 Apotheken in Deutschland können aus Gründen derVersorgungsqualität kaum Gas und Strom sparen: Um Arzneimittel zu schützen,müssen Klimaanlagen und Kühlschränke laufen, Sicherheitsbeleuchtung undMessgeräte aktiv sein. Selbst bei hoher Energieeffizienz der Betriebe steigendie Ausgaben durch die Preisexplosion derzeit um ein Vielfaches an. "DieApotheken müssen dringend in die aktuellen Entlastungsmaßnahmen undHärtefallregelungen des Bundes aufgenommen werden", sagt Gabriele ReginaOverwiening, Präsidentin der ABDA - Bundesvereinigung DeutscherApothekerverbände.Overwiening weiter: "Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sind imAcht-Milliarden-Euro-Entlastungspaket für das Gesundheitswesen enthalten. Dasist richtig so, aber Apotheken fehlen leider komplett in dieser Reihe. Apothekensind als klein- und mittelständische, heil- und freiberuflich geführteUnternehmen eine unerlässliche Stütze der lokalen Gesundheitsversorgung undmüssen deshalb ebenso wie Kliniken vor einer heranrollenden Energiekostenlawinegeschützt werden. Wir appellieren daher dringend an die Politik, dem Lob fürunsere Leistungen in der Pandemie eine finanzielle Krisenhilfe folgen zulassen."Apotheken unterliegen strengen Regeln: Arzneimittel müssen gemäß ihrer Zulassungunter ganz bestimmten Temperaturbedingungen transportiert und gelagert werden.Andernfalls können sie ihre Wirkung verlieren. Für die meisten Arzneimittelgilt, dass sie bei Temperaturen unterhalb von 25 Grad Celsius gelagert werdenmüssen. Selbstverständlich sind sie auch vor zu tiefen Temperaturen zu schützen.Manche Medikamente müssen zwischen 2 und 8 Grad Celsius gekühlt werden, zumBeispiel Insuline oder Impfstoffe.Weitere Informationen unter http://www.abda.de