Hadean gewinnt zwei European Metaverse Awards

Das Unternehmen wurde in zwei Kategorien als Top Cloud Computing B2B und Enterprise Partner ausgezeichnet

LONDON, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- Das Deep-Tech-Startup Hadean erhielt zwei Auszeichnungen beim ersten jährlichen European Metaverse Summit And Awards (EMA), das am 27. Oktober 2022 in Berlin stattfand. Das Unternehmen war die Wahl der Jury für Top Cloud , Unternehmens- oder Technologiepartner und führende B2B- oder Industrieinitiative.

Hadean war Finalist in drei von insgesamt zwanzig Kategorien und erhielt die positive Unterstützung und Bestätigung der Jury dafür, dass es Entwicklern die Rechenleistung zur Verfügung stellte, die sie benötigten, um ehrgeizige Metaverse-Projekte zu erstellen, auszuführen und neue User Experiences zu schaffen.