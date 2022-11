Geklagt hatten die Gemeinden in unmittelbarer Nähe der Horka genannten Lokalität nahe der Stadt Trebic im Böhmisch-Mährischen Hochland. Anders als Deutschland setzt Tschechien weiter auf Atomkraft. Bis 2040 soll der Anteil der Atomenergie am Strommix von derzeit gut einem Drittel auf mehr als die Hälfte erhöht werden./hei/DP/jha

PRAG/BRÜNN (dpa-AFX) - Neun Gemeinden in Tschechien sind mit einer Klage gegen die Pläne der Regierung für den Bau eines Atommüll-Endlagers gescheitert. Das Oberste Verwaltungsgericht in Brünn (Brno) wies die Beschwerde ab, wie am Donnerstag aus dem Amtsblatt hervorging. Die Regierung in Prag hatte im Dezember 2020 beschlossen, vier mögliche Standorte für das Tiefenlager für hoch radioaktive Abfälle in die engere Auswahl zu nehmen. Keiner liegt mehr als 200 Kilometer von Bayern und Österreich entfernt.

