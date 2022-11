Deutsche Anleihen geben nach US-Zinsentscheid nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag leicht unter Druck geraten. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Mittag um 0,59 Prozent auf 137,32 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,23 Prozent.

Jüngste Aussagen der US-Notenbank Fed sorgten allgemein für Auftrieb bei den Renditen von Staatsanleihen, während es für die Kurse bergab ging. Nachdem zunächst die Renditen von US-Anleihen zulegen konnten, ging es am Morgen auch mit den Renditen europäischer Anleihen nach oben. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte am Mittwochabend im Anschluss an die geldpolitischen Beschlüsse deutlich gemacht, dass die Zinsen in den USA im kommenden Jahr stärker erhöht werden könnten als bisher am Markt gedacht wurde.