Die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland läuft noch nicht rund. In der Pilotregion Westfalen-Lippe hat die Kassenärztliche Vereinigung (KVWL) das Vorhaben auf Eis gelegt. Begründet wurde dies mit Datenschutzproblemen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte befürchtet, dass es in der geplanten Form Datenmissbrauch in Apotheken geben könnte. Notwendige Updates ließen noch auf sich warten.

Die Nachricht schockt vor allem die Anleger großer Online-Apotheken wie Shop Apotheke und Zur Rose (Betreiber der Docmorris-Apotheken). Die Branche setzt große Hoffnungen in die Einführung des E-Rezeptes.