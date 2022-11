Experiment der Deutschen Umwelthilfe belegt Versprechungen zu "kompostierbarem" Bioplastik erweisen sich als dreiste Lüge

Berlin (ots) -



- Getestete Bioplastik-Produkte zersetzen sich in repräsentativer Kompostanlage

nur teilweise oder gar nicht

- DUH fordert Werbeverbot zur Kompostierbarkeit von Bioplastik-Verpackungen und

-Produkten

- Bürgerinnen und Bürger können jetzt Druck machen und unter

http://www.duh.de/bioplastik-werbeluege Protestmail an

Verbraucherschutzministerin Lemke schreiben



Als "kompostierbar" beworbene Bioplastik-Verpackungen und -Produkte halten

nicht, was sie versprechen und sind eine dreiste Lüge. Dies ist das Ergebnis

eines Experiments, das die Deutsche Umwelthilfe (DUH) in einer repräsentativen

Kompostierungsanlage im Rhein-Sieg-Kreis durchgeführt hat. Die getesteten

Kaffeekapseln, Wegwerfteller, Riegelverpackungen, Einweg-Rasierer und Schuhe

sahen nach der Kompostierung nahezu unverändert aus. Andere Produkte, wie

Bioabfallsammelbeutel oder To-go-Becher waren in Stücke zerfallen, die die

Kompostqualität beeinträchtigen können. Auf Grundlage dieser Ergebnisse fordert

die DUH die für Verbraucherschutz zuständige Ministerin Steffi Lemke auf, ein

Werbeverbot zur Kompostierbarkeit von Bioplastik-Verpackungen und -Produkten zu

erlassen.