Polaris Renewable Energy erklärt vierteljährliche Dividende

Toronto (Ontario), Accesswire, 3. November 2022. Polaris Renewable Energy Inc. (TSX: PIF) („Polaris Renewable Energy“ oder das „Unternehmen“), freut sich bekannt zu geben, dass sein Board of Directors eine vierteljährliche Dividende von 0,15 USD pro ausstehende Stammaktie erklärt hat.

Diese Dividende wird am 25. November 2022 an die bei Geschäftsschluss am 14. November 2022 eingetragenen Aktionäre ausbezahlt. Die Dividende ist eine „qualifizierte Dividende“ gemäß der kanadischen Bundes-, Provinz- und Territorialeinkommenssteuer.

Das Board of Directors von Polaris Renewable Energy hält an der Zahlung einer vierteljährlichen Dividende fest und wird in Zukunft gegebenenfalls weitere Dividendenerhöhungen prüfen.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. (vormals Polaris Infrastructure Inc.) ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Entwicklung und dem Betrieb von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in Nord- und Südamerika beschäftigt. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell solides Unternehmen, das einen Beitrag zur Energiewende leistet.

Das Unternehmen ist in fünf lateinamerikanischen Ländern tätig und verfügt über ein geothermisches Kraftwerk (etwa 72 MW), vier Laufwasserkraftwerke (39 MW), ein aktives Solarprojekt (Photovoltaik) (25 MWac) und zwei Solarprojekte mit einer erwarteten Kapazität von insgesamt etwa 10 MWac, die zurzeit errichtet werden.

Warnhinweise:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen", die unter anderem Aussagen über künftige Ereignisse oder künftige Leistungen sowie die Erwartungen der Geschäftsleitung hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, in Zukunft weiterhin Dividenden zu zahlen, enthalten können. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "beabsichtigt", "zielt ab", "zielt darauf ab", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden", " dürften" oder "werden", auftreten oder erreicht werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen oder Leistungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Unfähigkeit des Unternehmens, Dividenden zu zahlen oder zu erhöhen, was durch Faktoren wie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbedingte, politische und soziale Ungewissheiten beeinflusst werden kann; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Geothermie-, Solar- und Wasserenergieproduktion, Erschließungs- und/oder Explorationsaktivitäten und die Genauigkeit der Wahrscheinlichkeitssimulationen, die zur Vorhersage der voraussichtlichen geothermischen Ressourcen erstellt wurden; Änderungen der Projektparameter, während die Pläne weiter verfeinert werden; mögliche Schwankungen der Produktionsraten; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Geothermie- und Wasserkraftindustrie; politische Instabilität, Aufstände oder Kriege; Verfügbarkeit und Fluktuation von Arbeitskräften; Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder beim Abschluss von Entwicklungs- oder Bauaktivitäten oder bei der Aufnahme des Betriebs; die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen, und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen sowie jene Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jährlichen Informationsblatt des Unternehmens erörtert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser dieser Pressemitteilung sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.