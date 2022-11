International Property Awards 2022 Fünf Sterne für BEST PLACE Immobilien (FOTO)

Berlin (ots) - Die Berliner Immobilienberatungs- und Vertriebsgesellschaft Best

Place ist für die International Property Awards in der Kategorie Property Agency

/ Consultancy Europe nominiert. Seit mehr als 25 Jahren prämieren die

International Property Awards die First Class der Immobilienbranche weltweit.

Nun war es wieder soweit, dass die besten Immobilienentwickler und -vermittler

Europas in London mit den European Property Awards ausgezeichnet wurden. Best

Place hat seinen Titel als Award Winner in der Kategorie Real Estate Agency

Website Germany verteidigen. Und fünf Sterne, die höchste Auszeichnung, erhielt

Best Place von der britischen Fachjury für erstklassige Beratung und exzellenten

Service.



Im Royal Lancaster Hotel, vor den Toren des berühmten Kensington Garden, nahm

Gründer und Geschäftsführer Danny Wolf am vergangenen Donnerstagabend, den

27.10.2022, die beiden Siegestrophäen des diesjährigen European Property Awards

entgegen. Best Place hat sich in diesem Jahr in zwei Kategorien beworben: Best

Property Agency / Consultancy Germany und Real Estate Website Germany. Mit

seiner starken Servicekultur konnte Best Place die Jury überzeugen und sich die

5-Sterne-Auszeichnung als Deutschlands beste Immobilienagentur und -beratung

holen. Mit dieser Auszeichnung qualifiziert sich das Berliner Unternehmen für

die Spitzenklasse Europas.