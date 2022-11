Neue Mobilitätsstudie von MHP, Fraunhofer IAO und Motor Presse Stuttgart

Ludwigsburg (ots) - Autonome Mobilität: 70 Prozent würden auf das eigene Auto

verzichten



- In naher Zukunft: Erste autonom fahrende Systeme in Transport und Logistik

voraussichtlich in den USA

- Schlusslicht Deutschland: Nur jeder dritte Deutsche würde den Weg zur Arbeit

in einem autonom fahrenden Vehikel zurücklegen

- Privat autonom fahrende PKW: Nur in China zukunftssicher

- Zentral: Große Lücke zwischen Erwartungshaltung an geteilte autonome Mobilität

und Realität

- Gap: Kaum Vertrauen in Tech-Riesen wie Cruise, Waymo und Co.

- Große Chancen: ÖPNV und Kommunen könnten Anbieter für geteilte Mobilität

werden



Über 70 Prozent der Menschen weltweit können sich vorstellen, auf ihr Auto zu

verzichten - zugunsten autonomer Fahrzeugkonzepte wie Peoplemover (elektrisch

angetriebene Kleinbusse ohne Fahrer). Dies ist eines der zentralen Ergebnisse

der WeTalkData-Studie "The Autonomous Gap: Ökologisch, ökonomisch und sozial

nachhaltig? Anspruch und Realität autonomer Mobilitätskonzepte in Europa, China

und den USA", die das Management- und IT-Beratungsunternehmen MHP zusammen mit

dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in Stuttgart

und der Motor Presse Stuttgart als Recherchepartner veröffentlicht hat.