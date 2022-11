ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern Hochtief hat den Gewinn im dritten Quartal dank einer stabilen Auftragslage erneut gesteigert. Dazu trugen alle Regionen bei. Aber auch das Geschäft des spanischen Autobahnbetreibers Abertis , an dem Hochtief rund 20 Prozent hält, lief deutlich besser. Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn sei im Jahresvergleich um mehr als zwölf Prozent auf gut 131 Millionen Euro gestiegen, teilte das SDax-Unternehmen am Donnerstag in Essen mit.

"Die Weltwirtschaft hat aktuell mit erheblichen makroökonomischen Herausforderungen zu kämpfen", schrieb Unternehmenschef Juan Santamaría Cases in einem Brief an die Aktionäre. Hochtief steuere dem aktiv entgegen. Der Konzern sei dank einer soliden Aufstellung in seinen wichtigsten Märkten gut positioniert.