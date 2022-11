AMSTERDAM (dpa-AFX) - Eine stark gestiegene Risikovorsorge für Kreditausfälle hat der niederländischen Großbank ING im dritten Quartal einen kräftigen Gewinnrückgang eingebrockt. Der Überschuss sei im Vergleich zum Vorjahr um 28 Prozent auf 979 Millionen Euro gefallen, teilte die Bank am Donnerstag in Amsterdam mit. Damit fiel das Ergebnis deutlich schlechter aus, als Experten erwartet hatten. Positive Nachrichten gab es von der Kapitalseite: Dank der hohen Kapitalquote kann die Bank eigene Anteile für 1,5 Milliarden Euro zurückkaufen.

An der Börse zog die Ankündigung des Aktienrückkaufprogramms. Die Aktie notierte am früheren Nachmittag an der Spitze des Eurozonen-Auswahlindex EuroStoxx 50 . Zuletzt stand sie an der Amsterdamer Börse knapp sieben Prozent im Plus bei 10,57 Euro. Die für das Schlussquartal angekündigten Aktienrückkäufe fielen umfangreicher als erwartet aus, schrieb Analystin Anke Reingen von der kanadischen Bank RBC.