CREDIT SUISSE stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen und gesenkten Jahreszielen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Analyst Mark Freshney geht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon aus, dass der Windkraftanlagenhersteller nun den Tiefpunkt erreicht hat. Er kappte seine Prognosen für die Ebit-Margen 2022 und 2023, die die Ertragskraft des Konzerns widerspiegeln. Da er sein Bewertungsmodell weiter in die Zukunft verschoben habe, bleibe das Kursziel unverändert, schrieb er./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / 04:35 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +3,33 % und einem Kurs von 21,55EUR an der Börse Tradegate.