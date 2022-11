Der CDF schließt seine Teilnahme am FII Riyadh Forum ab und unterstreicht seine Rolle bei der Ermöglichung eines entwicklungsfähigen Kultursektors

Diese Bemühungen stehen in engem Einklang mit den Zielen des FII-Instituts, ein effektives Netzwerk globaler Akteure aufzubauen und aufstrebende Sektoren zu beleuchten, von denen erwartet wird, dass sie die Zukunft der internationalen Investitionen und der Weltwirtschaft in den kommenden Jahrzehnten prägen werden.

Während seiner Anwesenheit auf dem FII-Forum versuchte der CDF, das Bewusstsein für seine Rolle beim Wirtschaftswachstum zu schärfen und Anreize für private und gemeinnützige Organisationen zu schaffen, sich am Aufbau eines nachhaltigen Wachstums im kulturellen Ökosystem zu beteiligen, sowie Kapital anzuziehen und Finanzinstitute zu ermutigen, in die Kultur zu investieren, indem das enorme Potenzial des Sektors hervorgehoben wurde.

In einer visionären Diskussion mit dem Titel „Film Enablers – Boosting The Regional Film Industry" hob Faisal Al-Aseeri, Direktor des CDF-Filmsektor-Finanzierungsprogramms, die Bedeutung des Filmschaffens für das Wirtschaftswachstum eines Landes hervor und verwies auf die Macht der Branche, Investitionen anzuziehen, Reiseziele für Touristen zu bewerben und die einzigartige Kunst- und Kulturlandschaft eines Landes hervorzuheben.

RIAD, Saudi-Arabien, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- Der Cultural Development Fund (CDF) hat seine Teilnahme am Future Investment Initiative (FII) Forum erfolgreich abgeschlossen, das am Donnerstag in Riad unter der Schirmherrschaft seiner Königlichen Hoheit Kronprinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Premierminister des Königreichs Saudi-Arabien, endete.

