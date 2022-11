Arta Finance hat mehr als 90 Millionen US-Dollar von Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue Management und mehr als 140 wohlhabenden privaten Anlegern erhalten, um die finanziellen Supermächte der Superreichen zu erschließen, indem es Family-Office-Dienstleistungen für alle zugänglich macht.

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- Arta Finance, ein Digital Family Office, hat heute seine Plattform vorgestellt und beginnt mit akkreditierten Investoren in den Vereinigten Staaten. Arta ermöglicht den Zugang, die Personalisierung und die Verbindungen, die bisher nur den Ultrareichen über ihre Family Offices zur Verfügung standen. Family Offices beschäftigen in der Regel Teams von Fachleuten, die ausgeklügelte Finanzstrategien anwenden und exklusive Anlagemöglichkeiten erschließen. Mit Hilfe von Technologie will Arta diese Vorteile Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zugänglich machen. Während das Unternehmen im Stealth-Modus arbeitete, erhielt es mehr als 90 Millionen US-Dollar von Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue und mehr als 140 wohlhabenden Persönlichkeiten aus der Tech- und Finanzwelt, darunter Betsy Cohen, Eric Schmidt und Ram Shriram.