PARIS (dpa-AFX) - Der deutliche Anstieg der Zinsen hat der französischen Großbank BNP Paribas im dritten Quartal ein überraschendes Gewinnplus beschert. Mit 2,76 Milliarden Euro lag der Überschuss gut zehn Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Institut am Donnerstag in Paris mitteilte. Damit übertraf BNP die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

Für die BNP-Aktie ging es zeitweise um rund drei Prozent aufwärts. Am frühen Nachmittag lag das Papier mit knapp zwei Prozent im Plus bei 48,77 Euro und gehörte damit zu den stärksten Titeln im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 . Die Branchenexperten zeigten sich von den Ergebnissen positiv überrascht. Lediglich die harte Kernkapitalquote sei schwächer ausgefallen als gedacht, schrieben Analystin Anke Reingen von der kanadischen Bank RBC und Analyst Mate Nemes von der Schweizer Großbank UBS.