Einstimmige Wahl des Präsidiums "Jörg Migende wird 2024 DRV-Hauptgeschäftsführer"

Berlin (ots) - Das Präsidium des Deutschen Raiffeisenverbandes (DRV) hat in

seiner heutigen Sitzung Jörg Migende mit Wirkung vom 1. Januar 2024 zum neuen

Hauptgeschäftsführer bestellt. Er folgt Dr. Henning Ehlers, der dann nach rund

14 Jahren an der Spitze des Verbandes die Altersgrenze erreicht und aus dem DRV

ausscheiden wird. In Vorbereitung auf den Wechsel wird Jörg Migende bereits ab

1. September 2023 die Geschäftsführung verstärken.



Jörg Migende, 51, ist Diplom-Agraringenieur und als Leiter Corporate Public

Affairs Mitglied der ersten Führungsebene der BayWa AG mit Sitz in München. Er

gehört dem Unternehmen seit 1998 an und hat dort umfangreiche Leitungsfunktionen

ausgeübt. Jörg Migende baute u. a. den Geschäftsbereich Digital Farming auf und

verantwortete einige Jahre lang das Agrargeschäft des Konzerns in Deutschland.

Er nimmt für die BayWa AG zahlreiche Mandate im In- und Ausland wahr und lehrt

an der Technischen Universität München über Innovationen in Agrarsystemen sowie

über Management in der Agrar-, Bau- und Energiebranche. In Gremien des DRV

engagiert sich Jörg Migende bereits seit längerem.