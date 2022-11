Kia startet Abo-Service "Kia Flex" (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Marke setzt Transformation vom reinen Automobilhersteller zum Anbieter

nachhaltiger Mobilitätslösungen fort

- Abo-Service mit bequemer Online-Buchung bietet große Flexibilität und schließt

Lücke zwischen Kurzzeitmiete und Leasing

- Einführung in Deutschland unter Einbeziehung der Kia-Händler, weitere

europäische Länder folgen

- Kia kooperiert bei Kia Flex mit der ALD-Tochter Fleetpool, dem Marktführer im

deutschen Auto-Abo-Markt



Kia hat sich mit seiner 2020 vorgestellten Strategie "Plan S" zum Ziel gesetzt,

vom reinen Automobilhersteller zu einem führenden Anbieter nachhaltiger

Mobilitätslösungen zu werden. Jetzt treibt das Unternehmen diese Transformation

weiter voran und startet im Dezember in Deutschland den innovativen

Abonnement-Service "Kia Flex". Die neue Mobilitätsdienstleistung verschafft

Kunden durch einen intuitiv bedienbaren Online-Shop schnell und bequem Zugang

zur Kia-Produktpalette und bietet ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität. Je nach

individuellem Mobilitätsbedürfnis können sie zwischen 6, 12 oder 18 Monaten

Abo-Laufzeit sowie verschiedensten Neuwagen aus der breiten Kia-Palette

inklusive Elektromodellen wählen. Die Auslieferung und Rücknahme der Fahrzeuge

erfolgt über die teilnehmenden Kia-Händler.