Plattform-Unternehmen The New Meat Company AG plant nächste Übernahme und unterzeichnet Termsheet mit eatPLANTS Gesellschaftern (FOTO)

Berlin (ots) - Das Plattformunternehmen The New Meat Company AG (TNMC) und das

unter dem Marken-Namen eatPLANTS bekannte Berliner Start Up (EP Food GmbH)

wollen zukünftig gemeinsame Wege gehen: Die Unternehmen unterzeichneten am

heutigen Tage eine Absichtserklärung über den Anteilserwerb von 51,1 % der

Anteile durch TNMC. TNMC wird die Anteile im Wege einer Sachkapitalerhöhung

übernehmen und wird damit Mehrheitsgesellschafter.



eatPLANTS wird nach Abschluss der Transaktion neben der Seitan-Manufaktur

l'herbivore, dem Münchner Start Up Planty of Meat und dem veganen

Produktionsstandort in Mecklenburg-Vorpommern Teil des wachsenden

Unternehmensportfolios von TNMC. eatPLANTS kreiert und vertreibt

biozertifizierte, vegane Saucen, Brühen und Reis-Gerichte in Gläsern. Die

Produkte sind deutschlandweit im Lebensmitteleinzelhandel, Biofachhandel als

auch über den eatPLANTS eigenen Webshop verfügbar ( http://www.eatplants.de/ ).

Daneben stellt das Start Up eine App mit Rezeptvorschlägen und Informationen zur

Produktherkunft zur Verfügung.