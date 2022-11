Die Aktien des Sportartikelherstellers Under Armour schnellten nach Quartalszahlen um fast 16 Prozent hoch. Für die Anteile des Industriegaskonzerns Air Products and Chemicals ging es ebenfalls nach Zahlen um 6,5 Prozent hinauf./ajx/he

Ebay belohnten die Anleger mit Kursgewinnen von 3,9 Prozent. Das Online-Auktionshauses habe sich in einem schwierigen Markt mit einem besser als erwartet ausgefallenen dritten Jahresviertel von robuster Seite gezeigt, schrieben die Analysten von Bank of America.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem herben Rückschlag im Zuge des Fed-Zinsentscheids am Vortag bleiben die US-Börsen am Donnerstag angezählt. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,68 Prozent auf 31 930,73 Punkte. Der S&P 500 als marktbreiter Index verbuchte ein Minus von 0,90 Prozent auf 3725,70 Zähler. Stimmungsdaten aus dem US-Dienstleistungssektor fielen schlechter aus als erwartet.

