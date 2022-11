Neuerer Forschung zufolge sterben jedes Jahr mehr als 100.000 Menschen im globalen Fischereisektor

WASHINGTON, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- Mehr als 100.000 Menschen sterben jedes Jahr im Fischereibetrieb. Dies geht aus einer neue Studie hervor. Jeden Tag sterben fast 300 Fischer – eine sehr viel höhere Zahl als alle früheren Schätzungen – laut Foschung der FISH Safety Foundation (FSF), die von The Pew Charitable Trusts in Auftrag gegeben wurde.

Illegale Fischerei, Überfischung und Klimawandel tragen zu hohen Todesraten in einem der gefährlichsten Berufe der Welt bei

Die hohe Zahl von Todesopfern betrifft Fischer mit niedrigem Einkommen – einschließlich Kinder, die zur Arbeit gezwungen werden – und wird hauptsächlich durch gefährliche Arbeitsbedingungen und unsichere Boote begünstigt.

Die FSF identifizierte mehrere Faktoren, die für die Sterblichkeit von Fischern verantwortlich sind, darunter Armut, geopolitische Konflikte, Überfischung, illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei (illegal, unreported and unregulated, IUU) und Klimawandel. IUU-Fischerei ist ein bedeutender Faktor, insbesondere da die Nachfrage nach Fischprotein weltweit steigt. Illegale industrielle Betreiber sparen, wo sie nur können, ignorieren Sicherheitsvorschriften und tragen gleichzeitig zur Überfischung von hochprofitablen Fängen bei. Dies wiederum treibt das voran, was als „notgedrungene IUU-Fischerei" bezeichnet wird, bei dem kleine, handwerkliche Fischer dazu getrieben werden, Regeln zu brechen oder an unregulierten, gefährlichen Aktivitäten teilzunehmen, da es immer schwieriger wird, Fische zu finden. Diese Bedingungen werden durch den Klimawandel und die veränderte Verteilung der Fischbestände verschärft.

„Auch wenn die Fischerei von Natur aus riskant sein kann, ist die harte Realität, dass viele dieser Todesfälle vermeidbar waren und sind. Angesichts der Tatsache, dass drei Milliarden Menschen auf Fisch und Meeresfrüchte angewiesen sind und die Nachfrage voraussichtlich steigen wird, sind stärkere Maßnahmen dringend erforderlich, um die Sicherheit der Fischer zu gewährleisten, einschließlich Maßnahmen, die an den tatsächlichen Gründen für diese Todesfälle angreifen", sagte Peter Horn, ein Projektleiter des internationalen Fischereiprojekts von Pew, das sich darauf konzentriert, illegale Fischerei zu beenden und zu verhindern.