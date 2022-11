Tomatensaison 2022 / MUTTI Steigende Energiekosten und Trockenheit - aber die Qualität bleibt (FOTO)

Parma/Hamburg (ots) - Die Tomatensaison 2022 war besonders von den steigenden

Energiekosten und der Trockenheit geprägt. Die Energiekosten des italienischen

Familienunternehmens MUTTI sind im Vergleich zu 2020 auf das Zwölffache

gestiegen. Die Trockenheit hat große Herausforderungen in der Planung und

Ausführung entlang der gesamten Supply Chain mit sich gebracht. Um den perfekten

Erntezeitpunkt zu treffen, hat MUTTI rund um die Uhr gearbeitet und 603.000

Tonnen Tomaten in Spitzenqualität verarbeitet. Damit hat das in Europa führende

Unternehmen für Tomatenprodukte die Versorgung der 100 Länder, in denen sie

vertrieben werden, sichergestellt.



Die Ernte der sonnengereiften Früchte konzentriert sich auf die Zeit von Mitte

Juli bis Ende September, da die Tomaten gemäß des natürlichen Lebenszyklus in

dieser Zeit ihren vollen Reifegrad erreichen. In diesen 70 Tagen arbeiten die

drei MUTTI-Werke in Montechiarugolo (PR), Collecchio (PR) und Oliveto Citra (SA)

ununterbrochen, damit die Tomaten, die von über 800 italienischen Landwirten

angeliefert werden, innerhalb von wenigen Stunden verarbeitet werden.