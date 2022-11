Das umweltbewusste GIGABYTE engagiert sich für den Aufbau einer umweltfreundlichen Marke durch nachhaltige Methoden

TAIPEH, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, die weltweit führende Computermarke, die das Unternehmensziel „Upgrade Your Life" aufrechterhält, setzt sich dafür ein, durch ihre kreativen Innovationen umweltfreundliche Produkte mit hoher Leistung, hoher Qualität und extrem hoher Langlebigkeit anzubieten. Im Laufe der Jahre war GIGABYTE aktiv an Projekten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) beteiligt, um sich als eine umweltfreundliche Marke zu etablieren.

Als Anbieter von umweltfreundlichen Produkten hat GIGABYTE verschiedene innovative Anwendungen von Materialien und Technologien in die Produktion eingeführt, mit dem Ziel, eine Kreislaufwirtschaft ohne Abfall zu erreichen. Mit der andauernden Steigerung der Computer-Hardware-Leistung ist die Kühlung wichtiger als je zuvor. GIGABYTE hat sich auf innovative Kühltechnologien für verschiedene Produktlinien konzentriert, um den Produktlebenszyklus weiter zu verlängern. Beispielsweise verfügt die neueste AORUS RTX 4090 MASTER Grafikkarte über ein verbessertes Kühlsystem mit der Oberfläche des Bionic Shark-Lüfters, was die Kühlleistung und die Haltbarkeit des Produkts erheblich verbessert.