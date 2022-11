Für MIR M, das Blockbuster-Mobil-MMORPG von Wemade, beginnt die Vorregistrierung

Vorregistrierung ab 3. November

Start des Spiels mit implementierter Blockchain-Technologie in 170 Ländern

Schaffung eines spielübergreifenden Ökosystems durch die Verwendung von Governance-Token und Spiel-Token

SEOUL, Südkorea, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- Wemade beginnt heute mit der Vorregistrierung für sein Blockbuster-Mobil-MMORPG MIR M: Vanguard and Vagabond (MIR M).

MIR M ist eine moderne Interpretation des Originalspiels The Legend of Mir 2 sowie eine Fortsetzung von MIR4, dem weltweit beliebtesten Blockchain-Spiel. Es kam bereits im Juni in Korea auf den Markt und war in den Top Games und Top Grossing Charts auf Google Play sowie im Apple App Store vertreten.