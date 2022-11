Teilnahme von Yuyu Pharma an der European Pharmaceutical Conference

SEOUL, Südkorea, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- Robert Yu, CEO von Yuyu Pharma, hat an biopharmazeutischen Konferenzen in Deutschland, BIO-Europe und CPHI teilgenommen. Ziel ist es, Möglichkeiten zur Expansion in internationale Märkte wie Europa zu erkunden.

Während seiner Teilnahme an der BIO-Europe (Leipzig) und der CPHI (Frankfurt) konzentrierte sich Robert Yu auf Treffen mit Auftragsforschungsinstituten, wichtigen Meinungsführern und potenziellen klinischen Standorten zur Vorbereitung klinischer Studien in den USA und Europa für Yuyus Medikament gegen trockene Augen, YP-P10, und das Medikament gegen androgenetische Alopezie, DUT. Yuyu Pharma führt zurzeit klinische Phase-2-Studien für YP-P10 mit 240 Patienten an 7 Standorten in den Vereinigten Staaten durch.