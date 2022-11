Alimentiv und Summit Clinical Research kündigen Zusammenarbeit bei klinischen Studien zur nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH) an

LONDON, Ontario, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- Alimentiv Inc. („Alimentiv") und Summit Clinical Research, LLC („Summit") haben heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt gegeben, um Entwicklungsprogramme für Medikamente gegen die nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH) schneller und effizienter voranzutreiben. Die NASH ist eine weltweit wachsende Epidemie, für die es noch keine zugelassenen Behandlungen gibt. Es befinden sich über 100 Medikamente in der klinischen Entwicklung (Fraile et al., 2021). Zu den aktuellen Schwierigkeiten gehören die Optimierung der Endpunktbewertung, die Minimierung von Screening-Fehlschlägen und die Verbesserung der Rekrutierungsraten bei dieser häufig asymptomatischen Erkrankung.