Fazit:

Um von einem kurzzeitigen Abschwung der Devon-Energy-Aktie zu profitieren, sollte erst ein Bruch der aktuellen Wochentiefs von 66,55 US-Dollar abgewartet werden. Nur in diesem Szenario würde dann der Bereich um 60,00 US-Dollar in den Fokus rücken und könnte über passende Short-Zertifikate nachgehandelt werden. An diesem Punkt angekommen, dürfte sich erst dann die mittelfristige Weichenstellung für das Wertpapier ergeben. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch den Bereich von 69,60 US-Dollar nicht unterschreiten.