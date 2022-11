Internationales Kommunikationsforum Auf dem Weg zu einer gerechteren, sichereren Welt

Hongkong (ots/PRNewswire) - Internationale Führungspersönlichkeiten und

Wissenschaftler tauschen sich über ihre Perspektiven für die Zukunft aus



Das internationale Kommunikationsforum: Auf dem Weg zu einer gerechteren,

sichereren Welt", das gemeinsam von Friday Culture Limited und der HONG KONG

Coalition organisiert wurde, fand am 2. November statt. Das Forum fand statt

unter der Leitung von Herrn John KC LEE , Chief Executive der

Sonderverwaltungszone Hongkong, Frau LU Xinning , Deputy Director,

Verbindungsbüro der zentralen Volksregierung in der SVR Hongkong; Herrn YANG

Yirui , Deputy Commissioner des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten der

Volksrepublik China in der SVR Hongkong; Frau Regina IP , Convener der

nicht-amtlichen Mitglieder des Exekutivrates der SVR Hongkong; Dr. Herman HU ,

Chairman, Friday Culture Limited; Dr. Kennedy WONG , Vice Secretary-General,

Hong Kong Coalition; Herrn Patrick Tsang, Chief Executive Officer, Chow Tai Fook

Enterprises Limited.