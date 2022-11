Carolin Weber ist neue Leiterin der Unternehmenskommunikation von Unilever in Deutschland, Österreich und der Schweiz / Unilever benennt Nachfolgerin aus den eigenen Reihen (FOTO)

Hamburg (ots) - Carolin Weber (37), geb. Hoyer, übernimmt die Leitung der

Unternehmenskommunikation und des Bereichs Corporate Affairs von Unilever in

Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) und wird Mitglied des

Leadership-Teams. Sie folgt damit auf Konstantin Bark, der in die

Unilever-Konzernzentrale nach London gewechselt ist.



Die personellen Veränderungen finden im Kontext der bereits Anfang des Jahres

angekündigten globalen Neuorganisation des Konzerns statt. Ab sofort stehen die

einzelnen Kategorien des Unternehmens noch stärker im Fokus und werden als

Business Groups mit End-to-End Verantwortung geführt. In diesem Zusammenhang

gewinnt die Unternehmenskommunikation als Bindeglied der Geschäftsbereiche an

Bedeutung. Eines der wichtigsten Ziele ist dabei eine agilere, zielorientiertere

und transparentere Kommunikation mit allen relevanten Stakeholdern.