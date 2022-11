Seite 2 ► Seite 1 von 5

Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Arta Finance hat mehr als 90Millionen US-Dollar von Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue Managementund mehr als 140 wohlhabenden privaten Anlegern erhalten, um die finanziellenSupermächte der Superreichen zu erschließen, indem esFamily-Office-Dienstleistungen für alle zugänglich macht.Arta Finance (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3694566-1&h=2618716486&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3694566-1%26h%3D73671060%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fartafinance.com%252F%26a%3DArta%2BFinance&a=Arta+Finance) , ein Digital Family Office, hat heute seine Plattform vorgestellt undbeginnt mit akkreditierten Investoren in den Vereinigten Staaten. Artaermöglicht den Zugang, die Personalisierung und die Verbindungen, die bisher nurden Ultrareichen über ihre Family Offices zur Verfügung standen. Family Officesbeschäftigen in der Regel Teams von Fachleuten, die ausgeklügelteFinanzstrategien anwenden und exklusive Anlagemöglichkeiten erschließen. MitHilfe von Technologie will Arta diese Vorteile Millionen von Menschen auf derganzen Welt zugänglich machen. Während das Unternehmen im Stealth-Modusarbeitete, erhielt es mehr als 90 Millionen US-Dollar von Sequoia Capital India,Ribbit Capital, Coatue und mehr als 140 wohlhabenden Persönlichkeiten aus derTech- und Finanzwelt, darunter Betsy Cohen, Eric Schmidt und Ram Shriram."Wir glauben, dass eine leistungsstarke Finanzstrategie und eine sichere,glückliche Zukunft nicht das Monopol der Superreichen sein sollten", so CaesarSengupta, CEO und Mitbegründer von Arta Finance. "Jeder sollte die Chance haben,sein finanzielles Leben genauso in die Hand zu nehmen wie wohlhabendere undfinanziell versiertere Menschen. Wir tun dies auf die Art und Weise, die wir ambesten beherrschen - indem wir mit Hilfe von Technologie die Barrieren füranspruchsvolle Finanzierungen abbauen."Intelligent investieren und dabei den Zugang ausweitenDas Ziel von Arta ist es, jedem Mitglied zu helfen, seine finanzielle Zukunftselbst in die Hand zu nehmen. Es eröffnet den Zugang zu alternativen Anlagen,setzt Liquidität durch eine Kreditlinie für berechtigte Mitglieder frei undnutzt KI, um intelligente Investitionen in öffentliche Märkte zu ermöglichen.Mitglieder sind außerdem mit dem Arta-Ökosystem von Finanz- und Lifestyle-Profisverbunden, die ihnen helfen können, ihr Vermögen zu schützen und zu genießen.Das Unternehmen schafft dies, indem es den Verwaltungsaufwand, dieInteressenkonflikte, die klobigen Benutzeroberflächen und die horrenden Gebührenabschafft, mit denen Menschen auf der Suche nach Finanzberatung oft konfrontiert