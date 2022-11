Berlin (ots) - Am kommenden Dienstag, den 8.11.2022, erwartet die DeutscheUmwelthilfe (DUH) eine zentrale Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs(EuGH) in Luxemburg zur "Dieselgate"-Affäre. Die Richter urteilen, ob derUmwelt- und Verbraucherschutzverband berechtigt ist, gegen die Genehmigungen desKraftfahrtbundesamtes (KBA) und illegale Abschalteinrichtungen in Millionen Pkwvorzugehen. Die Auswirkungen dieses Urteils können erheblich sein: Sollte dasUrteil zugunsten der DUH ausfallen, könnten Millionen Betrugsdiesel ihreZulassung verlieren. Die Hersteller müssten die Autos dann auf ihre Kosten miteiner wirksamen Abgasreinigungshardware nachrüsten oder die Halter entschädigen.Der Generalanwalt im EuGH-Dieselgate-Verfahren hat in den Schlussanträgen vomMärz 2022 bereits die Position der DUH gestärkt. Die klare Botschaft war, dassjede anerkannte Umweltvereinigung gegen eine Aufsichtsbehörde klagen könnenmuss, die Produkte genehmigt hat, die gegen zwingende Vorgaben des Umweltrechtsder EU verstoßen. Neben der Klageberechtigung wird zudem über die Frageentschieden, ob temperaturabhängige Abschalteinrichtungen dann unzulässig sind,wenn sie nach einem behördlichen Rückruf weiterhin in Fahrzeugen verbaut sindund durch Freigabebescheide nationaler Behörden gebilligt werden.Um Ihnen das Urteil, seine Auswirkungen und das weitere Vorgehen der DUH zuerläutern, laden wir Sie herzlich ein zu einer digitalen Pressekonferenz amDienstag, 8. November 2022 um 10:30 Uhr. Unser Anwalt Remo Klinger, unserBundesgeschäftsführer Jürgen Resch sowie Experte Axel Friedrich stehen Ihnendort wie auch schon im Vorfeld für Fragen und Einordnungen zur Verfügung.Für diese Veranstaltung ist eine Anmeldung zwingend erforderlich untermailto:presse@duh.de . Erst mit erfolgter Anmeldung kann Ihnen der Link zurOnline-Pressekonferenz zugestellt werden. Auch für alle weiteren Anfragen oderWünsche wenden Sie sich gerne an die Kolleginnen und Kollegen unseres Newsrooms( mailto:presse@duh.de , 030 2400867-20).Datum:Dienstag, 8. November 2022, 10:30 UhrPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, mailto:presse@duh.dehttp://www.duh.de, http://www.twitter.com/umwelthilfe,http://www.facebook.com/umwelthilfe, http://www.instagram.com/umwelthilfe,http://www.linkedin.com/company/umwelthilfeWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22521/5361022OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.