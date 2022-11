CGTN China und Pakistan geloben, der auf gegenseitigem Respekt, Vertrauen und Verständnis aufgebauten strategischen Kooperation neuen Schwung zu verleihen

Beijing - China und Pakistan versprachen am Mittwoch,

gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, um das Niveau der umfassenden

strategischen Zusammenarbeit hochzufahren und ihrer auf gegenseitigem Respekt,

Vertrauen und Verständnis aufgebauten strategischen kooperativen Partnerschaft

neuen Schwung zu verleihen.



Der chinesische Präsident Xi Jinping sagte bei einem Treffen mit dem

pakistanischen Premierminister Muhammad Shehbaz Sharif, der zu den ersten

ausländischen Staatsoberhäuptern gehörte, die nach dem 20. Nationalkongress der

Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) nach Beijing eingeladen wurden, dass

Pakistan in der Nachbarschaftsdiplomatie Chinas immer eine hohe Priorität gehabt

habe. Dies ist auch der erste Besuch des Premierministers in China seit seinem

Amtsantritt im April.