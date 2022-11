Karyopharm und Menarini Group geben bekannt, dass die Europäische Kommission Selinexor für die Behandlung von Myelofibrose als Orphan-Arzneimittel anerkannt hat

NEWTON, Mass. und FLORENZ, Italien, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- Karyopharm Therapeutics Inc. (NASDAQ: KPTI), ein pharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, das neue Krebstherapien entwickelt, und die Menarini Group („Menarini"), ein führendes internationales Pharmaunternehmen in Privatbesitz, gaben heute bekannt, dass die Europäische Kommission (EK) Selinexor für die Behandlung von Myelofibrose (MF) als Arzneimittel für seltene Leiden zugelassen hat. Selinexor wurde im Mai 2022 von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) als Medikament zur Behandlung seltener Krankheiten anerkannt. Karyopharm prüft derzeit Selinexor, einen XP01-Inhibitor der ersten Generation, als Monotherapie bei Patienten mit bereits behandelter MF und in Kombination mit Ruxolitinib bei therapienaiven Patienten. Im Dezember 2021 schlossen Karyopharm und Menarini eine exklusive Lizenzvereinbarung ab, nach der Menarini für die Vermarktung aller aktuellen und zukünftigen Indikationen von NEXPOVIO im Europäischen Wirtschaftsraum, in Großbritannien und der Schweiz, in den GUS-Staaten, in der Türkei und in Lateinamerika verantwortlich ist. Stemline Therapeutics B.V., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Menarini, ist für alle Vermarktungsaktivitäten in Europa zuständig.

„Wir freuen uns sehr, dass wir von der Europäischen Kommission den Status Orphan-Arzneimittel (Medikament zur Behandlung seltener Krankheiten) für Selinexor zur Behandlung von Myelofibrose erhalten haben", sagte Reshma Rangwala, MD, PhD, Chief Medical Officer von Karyopharm. „Nachdem die FDA uns kürzlich den Status eines Orphan-Arzneimittels zuerkannt hat, unterstreicht diese Anerkennung den erheblichen ungedeckten Bedarf an einem Medikament mit einem neuartigen Wirkmechanismus wie Selinexor für diese verheerende Krankheit. Unsere klinischen Pläne verlaufen weiterhin planmäßig und wir freuen uns auf die weitere Entwicklung von Selinexor bei MF."

„Myelofibrose ist eine schwer zu behandelnde und komplexe Erkrankung des Knochenmarks, für die es nur begrenzte therapeutische Möglichkeiten gibt. Wir wollen den Patienten durch unsere Zusammenarbeit mit Karyopharm neue Behandlungsmöglichkeiten bieten. Wir freuen uns über das Potenzial, Selinexor für Myelofibrose-Patienten in Europa verfügbar zu machen, sofern die Studienergebnisse positiv ausfallen und die Zulassung erteilt wird", so Olivia del Puerto, MD LMS, Head of Medical Affairs Oncology – EMEA von Menarini.