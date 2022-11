Glooko erhält HITRUST- und SOC-2-Typ-II-Zertifizierungen

PALO ALTO, Kalifornien, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- Glooko Inc. („Glooko") hat heute den Erhalt der SOC-2-Typ-II-Zertifizierung und die Erneuerung der HITRUST-Zertifizierung für Glooko, seine branchenführende Connected-Care-Plattform für Menschen mit chronischen Erkrankungen, bekannt gegeben. Glooko setzt sich seit langem für den Schutz sensibler Daten und Informationen ein und ist sich der zunehmenden Bedeutung bewusst, die der Einhaltung komplexer Compliance- und Datenschutzanforderungen im Gesundheitswesen zukommt.

Die risikobasierte 2-Jahres-Zertifizierung (r2) wurde von HITRUST entwickelt, dem Normungs- und Zertifizierungsgremium, das Unternehmen dabei hilft, ihre Ziele in den Bereichen Informationssicherheit, Datenschutz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch umfassende und innovative Lösungen zu erreichen. Die HITRUST-Zertifizierung ist der führende Standard in der Branche und kombiniert die Sicherheitsstandards von HIPAA, NIST, COBIT und vielen anderen. Die HITRUST-Rezertifizierung platziert Glooko in einer elitären internationalen Gruppe von Organisationen und beweist, dass die zertifizierten Sicherheitskontrollen des Unternehmens diese Standards zum Schutz der Gesundheitsdaten von Patienten erfüllen.

Zusammen mit der zweijährigen HITRUST-Rezertifizierung hat das Unternehmen die SOC-2-Typ-II-Zertifizierung erhalten, nachdem es Ende letzten Jahres bereits die SOC-2-Typ-I-Zertifizierung erhalten hatte. Dieser umfassende Protokollierungsstandard bietet eine unabhängige Bestätigung von einer hochentwickelten, im Silicon Valley ansässigen, externen Prüfungsgesellschaft, die bestätigt, dass Glooko alle erforderlichen Kontrollen für seine Mitarbeiter, Systeme und Prozesse eingerichtet hat, um die Sicherheit der Kundendaten, seiner Software und seines Unternehmens zu gewährleisten. Die akkreditierten externen Prüfstellen haben bescheinigt, dass die Sicherheitskontrollen und -richtlinien von Glooko beim Schutz der Gesundheitsdaten von Patienten einwandfrei funktionieren.

„Unternehmen wie unseres stehen ständig unter dem Druck, komplexe Compliance- und Datenschutzanforderungen zu erfüllen, die technische und prozessbezogene Elemente wie NIST und ISO umfassen", erklärte Prakash Menon, Chief Technology Officer bei Glooko. „Wir freuen uns, dass wir unseren Einsatz für die höchsten Standards hinsichtlich Datenschutz und Informationssicherheit durch diese strengen unabhängigen Zertifizierungen unseren Kunden gegenüber belegen können."

„In der sich ständig verändernden Bedrohungssituation von heute ist HITRUST ständig auf der Suche nach neuen und kreativen Ansätzen zur Bewältigung von Problemen", erläuterte Jeremy Huval, Chief Innovation Officer bei HITRUST. „Die risikobasierte, auf zwei Jahre angelegte HITRUST-Zertifizierung von Glooko ist ein Beweis dafür, dass das Unternehmen an der Spitze der branchenweit besten Verfahren für Informationsrisikomanagement und Compliance steht."

Informationen zu Glooko

Glooko verbessert mit seiner personalisierten, intelligenten und vernetzten Pflegeplattform die Gesundheit von Menschen mit chronischen Erkrankungen. Unsere bewährten Technologien verbessern das Leben der Patienten, indem sie die Verbindung zwischen Patienten und Dienstleistern revolutionieren, das Engagement der Patienten und die Therapietreue durch digitale Therapien fördern und die Durchführung von klinischen Studien beschleunigen. Glooko wird weltweit in mehr als 30 Ländern und mehr als 8.000 klinischen Standorten eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf glooko.com.

