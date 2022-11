CPG Book Fest präsentiert seinen Besuchern weltweit das Beste aus der chinesischen Literatur

PEKING, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- Das dritte jährliche CPG Book Fest fand vom 18. Juli bis 18. Oktober statt. Während des dreimonatigen Buchfestes können Kunden bei CPG Great Books von Sonderrabatten von Verlagen der China Publishing Group profitieren. Wie auch bei den beiden vorherigen Festen haben seltene alte Bücher und Datenbanken zur chinesischen Geschichte und Kultur die Aufmerksamkeit der ausländischen Universitätsbibliotheken auf sich gezogen, insbesondere Forschungsbücher, die sich auf chinesische Charaktere und Archäologie beziehen. Das Fest ging am 18. Oktober erfolgreich zu Ende.

Die China Publishing Group (CPG) hat stets daran festgehalten, eine Brücke und ein Bindeglied der Kultur zu sein, und hat weiterhin die Kommunikation und den Austausch der Sinologie-Forschung zwischen China und der Welt gefördert. „Chatte mit uns", eine Aktion, die speziell von CPG Book Fest geplant wurde, wurde einstimmig von den Verlagen und Bibliotheken weltweit gelobt. Die Veranstaltung veranlasste Gulian (Beijing) Media Tech Co. Ltd. dazu, dass Datenbank-Verleger Online-Dialoge mit Bibliothekaren der Ohio University, der Princeton University, der University of British Columbia usw. führen, die es den Verlegern ermöglichten, die tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzer zu ermitteln, und dadurch können Bibliothekare außerdem die Funktionen der Datenbank genauer verstehen. Die von Gulian veröffentlichte chinesische Datenbank für klassische alte Bücher ist auch bei Forschungseinrichtungen und Universitäten beliebt.