YourBio Health bietet eine bessere Methode für zu Hause durchgeführte Anti-Müller-Hormon-Bluttests

Boston, Usa (ots/PRNewswire) - Das TAP® II-Gerät bietet eine bessere Korrelation

und weniger falsch-positive Ergebnisse im Vergleich zur DBS ADx 100-Karte und

ein deutlich angenehmeres Erlebnis als eine Venenpunktion.



YourBio Health, Inc., und Turtle Health, Inc., gaben heute bekannt, dass das

TAP® II-Gerät beim Einsatz im Rahmen des von Turtle Health im Labor entwickelten

Tests für zu Hause zuverlässig ähnliche Ergebnisse erzielen kann wie mit einer

Venenpunktion beim Arzt. Dies geht aus einer in "Reproductive Biology and

Endocrinology" veröffentlichten Studie hervor. An der von Turtle Health

gesponserten Studie nahmen 41 Frauen im gebärfähigen Alter teil. Dabei wurden

drei Arten der Blutentnahme verglichen: Das TAP II-Gerät, das vom Patienten

selbst eingesetzt wird, mit Anweisungen und Verpackung von Turtle Health; die

ADx-Karte, die vom Patienten selbst eingesetzt wird, mit Anweisungen vom

ADx-Hersteller; und Venenpunktion, die von einem qualifizierten Punktierer

durchgeführt wird.