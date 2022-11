NEOM investiert 175 Millionen USD in Volocopter, um elektrische urbane Luftmobilität zu beschleunigen

NEOM, Saudi-Arabien, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- NEOM, die intelligente und nachhaltige regionale Entwicklung im Nordwesten Saudi-Arabiens, hat eine Serie-E-Investition in Höhe von 175 Millionen USD in Volocopter, den Pionier der urbanen Luftmobilität, bekannt gegeben. Das Land-der-Zukunft-Gigaprojekt wird im Rahmen seines strategischen Engagements mit der globalen eVTOL-Branche eine bedeutende Beteiligung an dem Unternehmen übernehmen und es als ein führendes Unternehmen bei zukünftigen Mobilitätslösungen positionieren.

Dieser Geschäftsabschluss wird die strategische Partnerschaft von NEOM mit Volocopter erweitern, um eine fortschrittliche Luftmobilitätsbranche in Saudi-Arabien voranzubringen, die im Einklang mit der hochmodernen Strategie von NEOM für seinen Mobilitätssektor steht. Er baut auf dem Joint Venture von NEOM und Volocopter auf, das im Dezember 2021 ins Leben gerufen wurde und elektrische Lufttaxi-Dienste in NEOM betreiben wird, um verschiedene Regionen zu verbinden, darunter THE LINE, OXAGON und TROJENA.

Nadhmi Al-Nasr, Chief Executive Officer von NEOM, sagte: „Diese entscheidende Investition stimmt mit den ehrgeizigen Plänen überein, die Seine Königliche Hoheit Mohammed bin Salman, Kronprinz und Vorstandsvorsitzender von NEOM, für das Königreich angekündigt hat, um Nachhaltigkeit zu erreichen und NEOM zu einem Beschleuniger des menschlichen Fortschritts zu machen. Die Investition wird dazu beitragen, die Menschheit einer neuen Ära der Mobilität näher zu bringen – einer Ära, die durch emissionsfreie, elektrisch angetriebene, vertikal startende und landende Fahrzeuge (eVTOLs) definiert wird. NEOM und Volocopter werden zusammen mit der zivilen Luftfahrtbehörde des Königreichs Konzepte wie Lufttaxis zu einer alltäglichen Realität für Bewohner und Besucher machen. Starke Partnerschaften wie diese, die NEOM mit bahnbrechenden Unternehmen wie Volocopter kultiviert, werden gigantische Sprünge nach vorne ermöglichen – nicht nur zum Vorteil von NEOM und dem Königreich, sondern für alle."

Dirk Hoke, CEO von Volocopter, fügte hinzu: „Dies ist das erste Mal in der Geschichte, dass eVTOLs mit ihren einzigartigen Eigenschaften in das Design einer Region einfließen, die von Grund auf neu gebaut wird. Dies bietet einen völlig neuen Ansatz dafür, wie urbane Luftmobilität die Lebensqualität in Städten verbessern kann. Die Investition von NEOM ist ein Beweis für unsere führende Position als Technologiepionier im Rennen, das erste Unternehmen zu werden, das in den neuen Markt für urbane Luftmobilität eindringen kann."