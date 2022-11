FORTSCHRITTE AUF DEM WEG ZUR COP27 TROTZ DER AKTUELLEN GLOBALEN HERAUSFORDERUNGEN

Die wirtschaftliche und politische Lage vor der COP27 stellt eine große Herausforderung dar. Neben dem anhaltenden Druck infolge der Covid-19-Pandemie und von Lieferkettenstörungen steht die Welt jetzt in vielen Regionen vor rekordverdächtigen Energie- und Nahrungsmittelpreisen, die auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen sind. Zusammen führen diese Faktoren in vielen Ländern zu hoher Inflation, geringerem Wachstum und der Gefahr einer Rezession.

Es besteht die Gefahr, dass Energiesicherheit und kurzfristiger wirtschaftlicher Druck zusammen mit geopolitischen Spannungen die nationale und internationale Aufmerksamkeit von Problemen im Zusammenhang mit dem Klimawandel ablenken. Aber viele der Maßnahmen, die erforderlich sind, um eine größere Energiesicherheit zu schaffen, könnten auch einen schnelleren Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorantreiben, wie im ETC-Dokument Energiesicherheit durch beschleunigte Energiewende beschrieben wird. Trotz der weltweiten geopolitischen und makroökonomischen Gegenwindfaktoren gibt es einige Anzeichen für Fortschritte bei den Klimaverpflichtungen.

1,5 °C im Auge behalten

Manche Stimmen stellen in Frage, ob ein 1,5 °C-Ziel überhaupt noch erreichbar ist. Jeder Anstieg um weitere 0,1 °C über 1,5 °C wird jedoch erhebliche Auswirkungen auf den Klimawandel haben. Die Welt muss weiterhin auf dieses Ziel hinarbeiten und sicherstellen, dass jede Überschreitung dieser Zahl so niedrig wie möglich gehalten wird. Sowohl die vollständige Umsetzung der COP26-Verpflichtungen als auch weitere Fortschritte auf der COP27 sind daher unerlässlich, wenn die Welt eine Chance haben soll, die Erderwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen.