ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Leitindex SMI hat am Donnerstag klar im Minus geschlossen. Nachdem er am Vormittag nur leicht tiefer lag, ging es ab dem Mittag stetig abwärts. Vor allem die Aussichten auf weitere Leitzinserhöhungen im Dezember in den USA drückte auf die Stimmung. Auch der leichte Rückgang der Teuerung in der Schweiz konnte in diesem Umfeld keine positiven Impulse setzen. Erst im späten Handel erholte sich der SMI wieder etwas.

Die Nervosität in den Märkten sei derzeit groß, war von Händlern zu hören. Hinzu kämen uneinheitliche Signale von der US-Konjunktur. Während das Defizit in der Außenhandelsbilanz weiter zunahm und sich die Stimmung im Dienstleistungssektor eintrübte, stagnierten die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe und auch der Auftragseingang stieg erwartungsgemäß. Laut Marktteilnehmern könnte der am (morgigen) Freitag publizierte US-Arbeitsmarktbericht die Märkte noch einmal durcheinanderwürfeln oder auch beruhigen. Bis dahin hielten sich viele Anleger eher zurück.