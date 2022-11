WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Minus geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX verlor in einer überwiegend schwachen europäischen Börsenstimmung 0,70 Prozent auf 2950,74 Einheiten. Bereits am Vorabend hatte die Wall Street tiefrote Vorgaben geliefert und am Berichtstag ging es im Verlauf mit den US-Aktienkursen weiter abwärts. An den US-Börsen lastet die Aussicht auf weitere Leitzinserhöhungen auf ein höheres als bisher erwartetes Niveau im kommenden Jahr merklich auf der Stimmung der Anleger.

