Es ist schon aussergewöhnlich: die Aktienmärkte stiegen nach einem dovishen Fed-Statement, bevor dann die extrem hawkishe Botschaft von Jerome Powell für einen der heftigsten Abverkäufe nach einer US-Notenbanksitzung in der Geschichte sorgte. Warum fehlte diese Aussage von Powell in dem Statement der Notenbank? Die von den Meisten überhörte Botschaft aber von Powell lautet: wir übertreiben lieber, damit wir dann, wenn etwas kaputt geht, wieder die Wirtschaft "stimulieren". Das meint nichts anderes als Zinssenkung auf Null und dann wieder Anleihekäufe durch die Fed! Interessant ist, dass andere Notenbanken bereits deutlich vorsichtiger werden: der Chef der Bank of England hat genau das Gegenteil gemacht zu Powell: er senkte das Zins-Ziel nach unten. Es wird nicht mehr lange dauern, bis Powell folgen wird...

Hinweise aus Video:

1. Gigantische Käufe von Gold – Mysteriöse Wale verwirren den Markt

2. Federal Reserve: Die politisch unabhängigste Notenbank der Welt?

