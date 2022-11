BEIJING, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- Das im Südosten Chinas gelegene Jiangxi ist auf drei Seiten von Bergen umgeben und grenzt im Norden an Flüsse und Seen. Die Region ist von Bergen und Hügeln durchzogen, in deren Mitte sich große Flussbecken befinden. Das komplexe und vielfältige Terrain ist eine Wiege für eine Vielzahl von Pflanzen.

Das feuchte und heiße Monsunklima sorgt für ihr Wachstum. Böden mit roten, gelben und anderen „Farben" sind für Heilpflanzen sehr günstig. Wegen des hervorragenden Umfelds ist Jiangxi einer der wichtigsten Geburtsorte der traditionellen chinesischen Medizinkultur. Es gibt ein Sprichwort, das besagt: „Nirgendwo findet man mehr chinesische Medizin als in Zhangshu, und nirgendwo gibt es bessere chinesische Medizin als in Zhangshu." Das Schneiden des Ausgangsmaterials ist eine der Spezialitäten der Zhangbang-Medizin, die eine mehr als 1.800 Jahre alte Geschichte hat. Zhang Xiaobo, 52 Jahre alt, verkörpert das nationale kulturelle Erbe der Verarbeitung traditioneller chinesischer Medizin. Er gibt die speziellen Verarbeitungstechniken der traditionellen Medizin von Zhangbang erfolgreich weiter und widmet sich dieser Aufgabe seit zwei Jahrzehnten. „White Peony Root into the Air" ist die ultimative Verkörperung von Zhangbangs spezialisierter Schnitttechnik. Ein erfahrener Techniker kann einen Zoll weiße Pfingstrosenwurzel in mehr als 300 Stücke schneiden. Und der Schlüssel zu dieser Fähigkeit ist die Befeuchtung der medizinischen Materialien. Die Scheiben werden beim Schneiden in Mitleidenschaft gezogen, und die weiße Pfingstrosenwurzel wird im Handumdrehen in Stücke geschnitten. Ein Schnitt nach dem anderen, Tag für Tag, der Geist von Zhangbang in der traditionellen chinesischen Medizin hat sich nicht verändert. Seit mehr als tausend Jahren ist dies nicht nur das Erbe der Technik, sondern auch die Beharrlichkeit der wohlwollenden Herzen. „Die Scheiben der Weißen Pfingstrose können in die Luft fliegen, die Schale der Mandarine ist wie ein Gewinde." Das Streben nach den ultimativen Techniken und medizinischen Eigenschaften hat die Verarbeitungstechnik der Traditionellen Chinesischen Medizin von Zhangbang zu einer der vier großen traditionellen Verarbeitungsschulen in China gemacht. Jiangxi macht die Hälfte des Sektors der traditionellen chinesischen Medizin aus.

Die von Jiangxi repräsentierte Kultur der traditionellen chinesischen Medizin begleitet das chinesische Volk durch fünftausend Jahre voller Höhen und Tiefen. In Theorie und Praxis, zwischen Tradition und Innovation, wurde die traditionelle chinesische Medizin von Generation zu Generation erfolgreich weitergegeben.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/1937035/1.mp4

