Denarius reicht National Instrument 43-101 konformen technischen Bericht für sein polymetallisches Projekt Lomero-Poyatos (Südspanien) ein

TORONTO, KANADA, Mittwoch, 2. November 2022 - Denarius Metals Corp. („Denarius“ oder „das Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/denarius-silver ...) (TSXV: DSLV; OTCQB: DNRSF) gab heute bekannt, dass das Unternehmen gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects einen technischen Bericht für das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Lomero-Poyatos (der „technische Bericht“) eingereicht hat. Das Projekt Lomero-Poyatos ist eine polymetallische Lagerstätte, die sich auf der spanischen Seite des ergiebigen kupferreichen iberischen Pyritgürtels befindet, einem der größten Gebiete mit pyrithaltigen Massivsulfidlagerstätten der Welt. Der technische Bericht, der die vom Unternehmen in seiner Pressemitteilung vom 19. September 2022 gemachten Angaben untermauert, wurde von SRK Consulting (U.S.), Inc. („SRK“) erstellt und basiert auf einer ersten Mineralressourcenschätzung („MRE“, Mineral Resource Estimate) für das Projekt Lomero-Poyatos mit Stichtag 19. Juli 2022, die 10,66 Mio. Tonnen mit 0,45 % Kupfer, 1,02 % Zink, 0,41 % Blei, 2,0 g/t Gold und 21 g/t Silber umfasst.

Die anfängliche MRE wurde nach Abschluss des übertägigen Bohrprogramms der Phase 1 erstellt und enthält Analyseinformationen aus 71 Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 21.505 Metern, die vom Unternehmen zwischen Oktober 2021 und Juli 2022 niedergebracht wurden. In das Modell wurden zusätzliche Informationen aus geologischen Kartierungen und Datenerfassungen aus historischen Übersichtskarten und der bergbaulichen Ausbeutung integriert. Die anfängliche MRE spiegelt die frühen Ergebnisse des durch das Unternehmen durchgeführten Validierungs- und Infill-Bohrprogramms in Verbindung mit den Ressourcenerweiterungsbohrungen unterhalb der historischen Bohrungen wider. Dieses Programm hat es dem Unternehmen ermöglicht, das Vorhandensein der erwarteten polymetallischen Mineralisierung auf dem Projekt Lomero-Poyatos zu bestätigen und sein geologisches Wissen auf ein ausreichendes Niveau zu erweitern, um diese erste Mineralressource für das Projekt Lomero-Poyatos zu veröffentlichen.