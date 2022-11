CCTV+ und CIPCC veranstalten globalen Medien-Workshop zur Vertiefung des Verständnisses zwischen chinesischen und ausländischen Medien

BEIJING, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- Die CCTV Video News Agency (CCTV+) und das China International Press Communication Center (CIPCC) haben am Mittwoch gemeinsam den Global Media Workshop in Beijing veranstaltet, um das gegenseitige Verständnis zwischen chinesischen und ausländischen Medien zu vertiefen.

An der Veranstaltung unter dem Motto „New Journey to Modernization, New Chapter of Cooperation" (Neuer Weg zur Modernisierung, neues Kapitel der Zusammenarbeit) nahmen 100 Medienvertreter aus 40 Ländern und Regionen teil.