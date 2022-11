Die Ausstellung „Die Großartiges China - Fantastisches Gansu" eröffnet in Wien

WIEN, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- Eine thematische Ausstellung über die chinesische Kultur, Die Großartiges China - Fantastisches Gansu, startete mit einer Eröffnungszeremonie am 30. Oktober 2022 in Wien, österreich. Gäste aus China und österreich nahmen an der Online- und Offline-Hybrid-Veranstaltung teil, bei der sie über den humanistischen Austausch diskutierten und Vorschläge unterbreiteten, wie der weitere kulturelle Austausch bestmöglich erleichtert und die gegenseitige Wertschätzung der Kulturen der beiden Länder gefördert werden kann.

Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/de/9106951-gansu-china-culture-exhibition-vienna/