US-Anleihen geben weiter nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Donnerstag gesunken. Sie knüpften damit an die Verluste vom Vortag nach Aussagen von der US-Notenbank Fed an. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,56 Prozent auf 110,00 Punkte, nachdem zum Handelsauftakt die Verluste noch größer waren. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 4,13 Prozent.

Für Auftrieb bei den Renditen sorgten geldpolitische Entscheidungen in den USA. Notenbankpräsident Jerome Powell hatte am Vorabend im Anschluss an die Zinserhöhung deutlich gemacht, dass die Zinsen im kommenden Jahr stärker erhöht werden könnten als bisher am Markt gedacht.