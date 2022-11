JEFFERIES stuft Klöckner & Co auf 'Buy'

Die Kloeckner Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 8,015EUR an der Börse Tradegate.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal des Stahlhändlers hätten die Vorab-Ankündigung bestätigt, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die gegenläufige Zyklizität beim Betriebskapital bedeute, dass der freie Barmittelfluss zunächst stark bleiben werde und einen weiteren Schuldenabbau unterstütze./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / 14:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / 14:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer