Keine verfrühte Pause, Kommentar zum Fed-Zinsentscheid von Mark Schroers

Frankfurt (ots) - Von Ex-US-Notenbankchef Alan Greenspan stammt das schöne

Bonmot: "Ich weiß, dass Sie glauben, Sie wüssten, was ich Ihrer Ansicht nach

gesagt habe. Aber ich bin nicht sicher, ob Ihnen klar ist, dass das, was Sie

gehört haben, nicht das ist, was ich meinte." Ein wenig fühlt man sich daran

erinnert nach der jüngsten Pressekonferenz des amtierenden Fed-Chefs Jerome

Powell und dessen differenzierten wie mitunter divergierenden Aussagen zum

weiteren Zinskurs. Unter dem Strich aber bleibt die Botschaft hängen: Die Fed

sieht ihre Arbeit im Kampf gegen die Inflation noch nicht als erledigt an und

dürfte folglich weiter die Zinsen anheben - und das ist auch gut so.



Powell und die Seinen haben zwar angedeutet, dass sie das Tempo bei weiteren

Zinsanhebungen drosseln könnten - nachdem sie den Leitzins nun zum vierten Mal

in Folge um 75 Basispunkte und seit März um in dieser Zeit beispiellose 375

Punkte erhöht haben. Zugleich haben sie aber klargemacht, dass der Leitzins auf

ein "ausreichend restriktives" Niveau angehoben werden soll, um die Inflation

von zuletzt 8,2 % auf das 2-Prozent-Ziel zu drücken. Mehr noch: Powell hat zudem

erklärt, dass der Endpunkt im Zinserhöhungszyklus höher liegen könnte als die

zuletzt von der Fed erwarteten 4,6 % im nächsten Jahr. Das von vielen Investoren

heiß ersehnte Signal für eine Kehrtwende - "pivot" - zu einer weniger

aggressiven Fed-Haltung ist das gewiss nicht. Die zwischenzeitliche Party an den

Märkten währte am Mittwochabend denn auch nur kurz.