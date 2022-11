Cook It Raw präsentiert gemeinsam mit The Socialist kulinarische Nachwuchstalente in Kopenhagen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Die Zusammenkunft renommierter Köchekonzentriert sich auf Mentorenschaft und ErnährungsbildungCook It Raw, die Veranstaltung für Spitzenköche aus aller Welt, an der diebesten Michelin-Köche teilnehmen, wird mit einem neuen Ziel reaktiviert:aufstrebende kulinarische Nachwuchstalente aufzuspüren und zu fördern und ihnendabei zu helfen, die Rolle der Gastronomie in unserer globalisierten Zukunft zuergründen. Die Veranstaltungsorganisation hat ein neues Zuhause im The Socialist(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3697147-1&h=2259868391&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3697147-1%26h%3D1183171476%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hotelthesocialist.com%252F%26a%3Dthe%2BSocialist&a=The+Socialist) , einem neuen kleinen Luxushotel im Herzen Kopenhagens, gefunden, wo sieein Gastkochprogramm ins Leben rufen wird. Zu diesem Anlass wird der legendäreAlbert Adrià (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3697147-1&h=2914326615&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3697147-1%26h%3D3119422239%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Falbert.adria.acosta%252F%253Fhl%253Den%26a%3DAlbert%2BAdri%25C3%25A0&a=Albert+Adri%C3%A0) (el Bulli, Tickets,Enigma) am Donnerstag, den 24. November , im Bobo Food Studio des Hotels einbesonderes Abendessen veranstalten.Das Gastkochprogramm bringt neue und dynamische Nachwuchstalente in eine derkulinarischen Hauptstädte der Welt und bietet den aufstrebenden Köchen einePlattform für ihre Kreativität sowie die Möglichkeit, mit Alessandro Porcellivon Cook It Raw zusammenzuarbeiten. Jeden Monat wird Cook It Raw im Socialistwechselnde Dinner-Events veranstalten, bei denen neue Köche und Spitzenköche denanspruchsvollsten Gästen Kopenhagens ihre Menüs präsentieren.Ab dem 1. Dezember können Bewerbungen für das Gastkochprogramm über die "Cook ItRaw"-Website eingereicht werden. Die Köche müssen ein Konzept über ihreHerangehensweise an die Küche vorlegen und Fragen zu ihrer Rolle in der Brancheund ihren Vorstellungen von der Zukunft der kulinarischen Innovationbeantworten.Den Anfang machen die Michelin-Sterneköche Gal Ben Moshe und Jaqueline Lorenzvom Berliner Restaurant https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3697147-1&h=675398562&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3697147-1%26h%3D4140989412%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fprism_berlin%252F%26a%3DPrism&a=Prism . Ihre Küche ist ein zeitgemäßes Spiegelbild der levantinischen