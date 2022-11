Abu Dhabi lädt Besucher ein, Erlebnisse in ihrem eigenen Tempo zu entdecken

Die neue Kampagne von Experience Abu Dhabi lädt die Welt zu einer Vielzahl von unvergesslichen, bereichernden Erlebnissen ein, die das ganze Jahr über verfügbar und nur Minuten voneinander entfernt sind.

Die emiratische Gastfreundschaft ist das Herzstück eines jeden wichtigen Moments: eine lebendige Kultur, die den Besuchern das Gefühl gibt, zu Hause zu sein.

Mit Erlebnissen, die inspirieren, begeistern und erholen, ist für jeden etwas dabei, das er in seinem eigenen Tempo genießen und erleben kann.

ABU DHABI, VAE, 4. November 2022 /PRNewswire/ -- Das Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) hat seine neueste Kampagne enthüllt: Experience Abu Dhabi. Finden Sie Ihr Tempo. Die Kampagne zeigt die Vielfalt der Erlebnisse, die inspirieren, begeistern und wiederherstellen, und lädt die Menschen dazu ein, unvergessliche bedeutsame Momente zu erleben – auf ihre eigene Art und Weise und in ihrem eigenen Tempo.

Experience Abu Dhabi zeigt die nahtlose Verbindung zwischen einem Reichtum an kulturellem Erbe und spannenden Erlebnissen. Yas Island heißt die Welt mit ganzjährig geöffneten Freizeitparks und Attraktionen am Wasser willkommen, mit Veranstaltungen und Unterhaltung für Familien und alle Altersgruppen. Die Insel Saadiyat ist nur 15 Minuten entfernt und bietet eine lebendige Kultur, die die zeitlose Inspiration und unvergessliche Architektur des Louvre Abu Dhabi beherbergt.

Der Saadiyat Cultural District im Herzen der Insel beherbergt Gemeinschaftsveranstaltungen und Ausstellungen im Manarat Al Saadiyat sowie Berklee Abu Dhabi, das herausragende Institut für zeitgenössische Musik und darstellende Kunst. Das Viertel ist auch die zukünftige Heimat des Naturhistorischen Museums Abu Dhabi, des Guggenheim Abu Dhabi, des Zayed National Museums und der immersiven Kunst des teamLab Phenomena Abu Dhabi. In der Nähe befinden sich unberührte Strände und Küstenalleen mit Cafés und Essensmöglichkeiten in Mamsha Al Saadiyat, die Sie bei einem atemberaubenden Sonnenuntergang genießen können.