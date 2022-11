BAYREUTH (dpa-AFX) - 'Nordbayerischer Kurier' zu Zinsen

Doch auch wenn vier Prozent Zinsen für Häuslebauer kein Schnäppchen mehr sind - im historischen Vergleich ist das immer noch günstig. Das Problem ist nicht der Zins, sondern es sind die hohen Baukosten, die ihre Ursache in der viel zu langen Nullzinspolitik der EZB haben. Die große Geldflut wurde vor allem in Aktien und Immobilien gelenkt und ließ die Preise explodieren. Jetzt der Versuch einer neuen Normalität, in der Geld wieder etwas kostet. Wer die Inflation mit ihren sozialen Verwerfungen stoppen will, hat keine Alternative dazu. Das muss auch die Leitlinie der EZB sein, die so viel Vertrauen verspielt hat./yyzz/DP/zb